Lazio-Cagliari 2-2, inizia con un bel pareggio l’era Mazzarri

l Cagliari esce indenne dall’Olimpico di Roma pareggiando 2-2 contro la Lazio

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Il Cagliari esce indenne dall’Olimpico di Roma pareggiando 2-2 contro la Lazio. Rossoblù che prima vanno in svantaggio a causa del gol di Immobile allo scadere del primo tempo e che poi vanno addirittura in vantaggio con i gol di Joao Pedro e Keita. Nel finale assalto Lazio e pareggio di Cataldi. L’era Mazzarri, dunque, inizia con un buon punto in trasferta.

LA CRONACA. La prima di Mazzarri vede i rossoblù col 4-4-2: Lykogiannis e Dalbert sulle fasce a sinistra, con Caceres e Nandez a destra. Coppia d’attacco Joao Pedro-Keita. Cagliari pericoloso subito nei primi minuti con un colpo di testa di Keita, il quale non riesce ad impattare bene da ottima posizione. La Lazio spinge forte già dai primi minuti, Cagliari compatto col suo 4-4-2. Al 14’ punizione da buona posizione di L.Alberto, palla sulla barriera. Al 16’ grande occasione per il Cagliari con Keita ancora che da buona posizione colpisce a botta sicura sbattendo su Lazzari che salva sulla linea. Al 22’ altra ghiotta occasione per il Cagliari: cross dalla sinistra, palla per l’altro esterno Nandez che di testa da solo conclude alto. Nell’azione successiva prodigioso salvataggio di Ceppitelli che anticipa Immobile pronto a trafiggere Cragno da pochi passi. Al 32’ botta di Milinkovic, Cragno para a terra. Lazio che nell’ultimo quarto d’ora attacca parecchio e al 45’ arriva il gol di Immobile di testa su cross proveniente dalla destra. Il primo tempo si chiude così.

La ripresa si apre subito col pareggio del Cagliari: delizioso assist di Marin e colpo di testa di Joao Pedro a scavalcare Reina. Al 55’ Pedro impegna severamente Cragno che non trattiene la palla e innesca una carambola che per poco non permette a Felipe Anderson di segnare a porta vuota. Al 58’ percussione di Nandez in area, il suo tiro è contrato e finisce sul palo con Reina scavalcato dalla traiettoria. Al 62’ il Cagliari va in vantaggio: Nandez in profondità per Joao Pedro, palla dietro per Keita che batte Reina. Al 73’ gran botta da fuori di Luis Alberto, ma Cragno è attento e respinge. Al 75’ ancora Cragno strepitoso su Immobile in uscita, tiro deviato sulla traversa! All’83’ arriva il pareggio di Cataldi con un tiro forte da fuori che si infila sotto l’incrocio dei pali. La Lazio come nel primo tempo va all’assalto nel finale ma il Cagliari non si fa più sorprendere nonostante l’espulsione di Zappa al 93’.