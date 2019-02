Nasce l’Asd Bonnanaro 2019. Antonio Masala nominato presidente

La squadra militerà nel campionato Csi

Di: Antonio Caria

Una passione, quella del calcio, che a Bonnanaro non è mai mancata. Dall’epopea del grande allenatore Andrea Casu e delle parate del mitico portiere Rino Corda, senza dimenticare ovviamente gli altri protagonisti di una squadra leggendaria che ha emozionato per anni un’intera generazione di bonnanaresi.

Ora, dopo alcuni anni di assenza un gruppo di giovani ha deciso di non far morire per sempre questa passione calcistica e ha messo in piedi l’Asd Bonnanaro 2019, squadra che militerà nel campionato amatoriale Csi.

Sarà Antonio Masala il presidente, coadiuvato da Gavino Coro (vice), Giovanni Serra (segretario), Giuseppe Corda (cassiere), Piero Cau, Gianni Orani e Antonio Masia (supervisori). Circa 24 i giocatori, tutti rigorosamente locali. L'allenatore sarà Marcello Fois.

Nel Meilogu sono presenti già alcune squadre che disputano i campionati Csi: Turalva (Eccellenza), Real Pozzo, Santu Juanne Thiesi, U.S.Banari e Asd Bonorvese.