Estate finita: come riprendere gli allenamenti

In questo articolo vogliamo vedere come riprendere le proprie attività dopo le grandi abbuffate estive.

L’estate è il periodo preferito da molti, non tanto per il caldo, il mare e le belle e lunghe giornate, ma soprattutto perché tutti quanti possiamo rilassarci un po’. Le scuole chiudono, molti uffici riducono gli orari, altri ancora mandano in vacanza i dipendenti per un paio di settimane. Insomma un periodo d’oro durante l’anno in cui lasciarsi andare, anche fisicamente.

Infatti se molti di noi si preparano tutti i mesi primaverili per arrivare al meglio alla cosiddetta prova costume, tanto odiata e tanto ambita, una volta arrivati non c’è più ragione per contenersi. Per questo motivo spesso l’estate diventa si un momento di rilassamento mentale, ma anche fisico. Le diete precise e gli esercizi quotidiani vengono abbandonati per lunghe sedute di sdraio, mare e abbuffate serali.

In questo articolo vogliamo vedere come riprendere le proprie attività e i propri allenamenti dopo le grandi abbuffate estive. Riprendere gli allenamenti è infatti la chiave per tornare in forma.

Ricominciare con calma

Una volta tornati dalle vostre meritate ferie, siano esse durate due mesi o due settimane, sappiate che bisogna riprendere i propri allenamenti con calma. La voglia e l’euforia di riprendere sono sicuramente emozioni buone e utili per il nostro allenamento, ma non lasciamoci sopraffare.

A seconda di quanto è durata la nostra assenza dalla palestra o comunque dal luogo in cui ci alleniamo, il tempo che ci servirà per tornare a regime potrebbe variare. Per questo motivo, magari con l’aiuto del vostro personal trainer, riprendete con calma, valutate bene i carichi e testate il vostro corpo.

In questo modo potrete capire quanto il vostro corpo si sia rilassato oppure quanto i vostri muscoli siano ancora reattivi e pronti all’azione. Se bruciate le tappe e volete subito tornare ai vostri soliti carichi rischiate solo di compromettere la vostra salute e di danneggiare il vostro corpo.

Importanza dello stretching e del riscaldamento

Abbiamo dunque chiarito che il ritorno a fare esercizi deve essere gestito nel mondo più calmo e tranquillo possibile, non abbiamo l’estate alle porte, dunque possiamo procedere senza ansie alcune. Ma come iniziare dunque in questo percorso di rientro? La risposta a questa domanda è piuttosto semplice: dal riscaldamento e dallo stretching.

Questo due pratiche sono la base di ogni attività sportiva come saprete, per tanto bisogna iniziare a curare questo step, prima di proseguire con il resto. Con il riscaldamento il nostro corpo aumenta la temperatura e migliora l’ossigenazione dei nostri muscoli e pertanto la loro elasticità. Questo permette ai muscoli, ma anche a legamenti e tendini, di reagire meglio allo sforzo fisico successivo.

Lo stretching è invece un esercizio che può sia seguire che anticipare lo sforzo fisico. Serve infatti soprattutto a donare elasticità ai nostri muscoli e di conseguenza al nostro corpo. Lo stretching favorisce la circolazione del sangue e migliora la nostra coordinazione.

Inoltre fare stretching tra gli esercizi più piacevoli da compiere e che facciamo naturalmente nella nostra vita. Basti pensare a quando ci alziamo dal letto dopo una dormita o dalla sedia dopo tanto lavoro, la nostra azione spontanea è “stiracchiarsi” che non è altro che una prima forma di stretching.

Curare l’alimentazione

Il nostro fisico e i nostri muscoli hanno una buona memoria tutto sommato, per cui riprendere i vostri allenamenti non dovrebbe essere così difficile dopo i primi giorni di dolori.

La cosa invece più complicata potrebbe essere il ritorno ad un regime alimentario quotidiano, sano e variegato che apporti al nostro corpo tutti i nutrienti necessari senza strafare. Questo risulta molto complicato soprattutto dopo lunghe vacanze dove controllare il cibo e l’apporto calorico era davvero l’ultimo dei nostri pensieri.

In vacanza oltre che al cibo è anche l’alcol a non mancare e tutti sappiamo quanto possa essere un nemico scomodo per chi cerca una forma perfetta, o quantomeno migliore.

Cerchiamo dunque di riprendere i ritmi precedenti alla nostra vacanza anche in ambito alimentare, aiutandoci grazie a una buona idratazione, supportata da alcuni integratori proteici.