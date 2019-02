Stefano Sardara a Dinamo Tv: «Siamo in un momento particolare ma che ci aspettavamo»

Il Presidente della Dinamo Banco di Sardegna ha fatto un’analisi sull’attuale momento della squadra con uno sguardo al futuro

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Ieri sera alle 21.00, è stata trasmessa online l’intervista in diretta al presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara. il numero uno biancoblu ha risposto alle domande del responsabile di Dinamo Tv Paolo Citrini.

Un Botta e risposta della durata di un timeout, per analizzare il momento e tracciare i prossimi obiettivi della Dinamo 2018-2019.

A partire dal presente: «Siamo in un momento particolare ma che ci aspettavamo – queste le sue parole -., Le ultime settimane sono state molto concitate con l’infortunio di Scott Bamforth che ne ha chiuso la stagione e l’inserimento di due nuovi giocatori che adesso devono inserirsi al meglio. Non ci aspettavamo forse gli stop di Pierre e Smith, ma sappiamo che sono cose che succedono: adesso la squadra è work in progress, dobbiamo ricostruire l’identità di squadra con l’arrivo di due giocatori, ma siamo positivi ci vuole pazienza».

«Credo che la cosa più bella e significativa – ha aggiunto Sardara – è che in questo momento tutta la squadra sta rispondendo presente, a partire dal gruppo italiano: penso a Spissu che ieri ha messo a segno il suo career high e ne sono strafelice. Ognuno sta mettendo del suo ed è importante perché abbiamo ottenuto degli importanti risultati e vogliamo giocarceli al meglio: siamo nelle prime 8 squadre del campionato e ci aspettano le Final Eight e abbiamo passato il turno per il Round of 16 di in Fiba Europe Cup».