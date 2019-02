Scherma: Campionati del Mediterraneo 2019

Trionfo degli azzurri. Giornata finale si chiude con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi

Di: Ansa

Trionfo azzurro a Cagliari per i Campionati del Mediterraneo 2019 cadetti, giovani e under 15. E finale con 14 atleti italiani sul podio nelle prove riservate alla categoria Minimes, gli under 15 con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Medaglie che si vanno ad aggiungere a quelle conquistate nelle precedenti giornate. L'Italia, che se la doveva vedere con rappresentative nazionali arrivate da 24 Paesi, ha cominciato a vincere praticamente tutto dall'esordio con sei ori su sei sfiorando l'en plein sul podio con 17 medaglie portate a casa su 18.

Nella spada femminile, prima arma a celebrare la sua finalissima, la vittoria era andata a Carola Maccagno. Successo anche per Lorenzo Ottaviani nella sciabola. Nel fioretto femminile oro per Alice Gambitta. Simone Mencarelli campione del Mediterraneo di spada maschile. Solo nel fioretto maschile l'Italia aveva mancato la tripletta, conquistando comunque un oro con Raian Adoul. Primo posto pure per Emma Guarino nella sciabola femminile. Diciassette medaglie e 4 ori (Matteo Panazzolo fioretto cadetti, Margherita Baratta spada cadetti, Enrico Piatti spada giovani e Alice Gambitta fioretto giovani) nella seconda giornata. L'Italia ha abdicato nella sciabola femminile con Emma Guarino che ha conquistato l'argento al termine della finale contro l'algerina Zohra Nora Keheli col punteggio di 15-11. Azzurri fuori dal podio invece nella gara di sciabola maschile: a vincere è stato l'egiziano Adham Moataz.

Giornata trionfale anche tra gli under 15. Nella sciabola femminile, oro per Carlotta Fusetti, Edoardo Cantini primo nella sciabola maschile. Vittoria francese con Alicia Audibert nel fioretto femminile. Paolo Santoro si è imposto nella spada maschile. È stato invece Gregorio Isolani a conquistare l'oro nella gara di fioretto maschile. Infine, nella spada femminile, il successo grazie ad Anita Corradino. L'ultima medaglia d'oro nella gara maschile ad armi miste, con il trio azzurro Lorenzo Ottaviani, Matteo Panazzolo ed Enrico Piatti. A Leonardo Boi, Athos Cagliari, è stato anche consegnato il premio del Panathlon per il miglior atleta sardo della competizione.