Cagliari-Genoa 2-3, pesante sconfitta in rimonta

Di: Marco Orrù

Incredibile sconfitta del Cagliari contro il Genoa all’Unipol Domus. In vantaggio di due reti a zero fino a quasi metà secondo tempo, i sardi si sono fatti rimontare e superare dai liguri che hanno cosi approfittato di un clamoroso black out dei ragazzi di Semplici.

LA CRONACA. Diversi cambiamenti di formazione in casa Cagliari a causa dei tanti indisponibili. Davanti al ritrovato Cragno giocano Walukiewicz, Ceppitelli e Carboni; sulle fasce Dalbert a sinistra e Zappa a destra, mentre in mezzo, out Strootman, debutta Grassi insieme a Deiola e Marin. In attacco, al fianco di Joao Pedro, non Pavoletti ma Keita. Avvio di gara molto combattuto. La prima occasione arriva al 12’ con Joao Pedro che va in gol ma in posizione irregolare, l’arbitro su segnalazione del guardalinee annulla. Al 15’ calcio di rigore per il Cagliari per atterramento di Sabelli su Keita: batte Joao Pedro e batte Sirigu per il gol del vantaggio rossoblù. Partita condizionata dal caldo e con poche chance. Al 27’ tiro a giro di Joao Pedro, palla alta. Al 35’ Ceppitelli perde una palla sanguinosa, Destro gliela ruba, ma il difensore rossoblù lo atterra: ammonito. Il primo tempo finisce così, senza squilli ulteriori, col vantaggio del Cagliari per un gol a zero.

Nell’intervallo il Genoa lascia in panchina Biraschi, Sabelli e Sturaro, e mette dentro Vanheusden, Fares e Kallon. Per il Cagliari dentro Caceres per Walukiewicz. Al 50’ bella azione sull’asse Keita-Joao Pedro, palla dentro per l’accorrente Marin, ma è bravo un difensore genoano a spazzare. Al 54’ fuori Grassi e dentro Nandez. Due minuti dopo il Cagliari raddoppia con un colpo di testa di Ceppitelli su corner di Marin. Al 59’ il Genoa accorcia le distanze: cross di Cambiaso, Caceres di perde Destro che di testa infila Cragno. Al 64’ fuori Keita e Zappa, dentro Farias e Bellanova. Al 69’ arriva il pareggio del Genoa con un colpo di testa di Fares su corner di Rovella. Al 78’ ancora Fares segna di testa per portare in vantaggio il Genoa sul 3-2. Per l’assalto finale dentro Pereiro per Carboni. All’89’ Kallon fallisce il colpo del ko. Un minuto dopo Marin ha la palla del pareggio ma calcia alto da buona posizione. Al 92’ Farias col destro, palla fuori. Al 93’ clamoroso regalo del Genoa che mette Joao Pedro davanti al portiere, ma il brasiliano spara incredibilmente alto! È l’ultima emozione del match.