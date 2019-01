Sau in prestito alla Sampdoria

L'attacante in prestito con diritto di riscatto da Cagliari

Di: Ansa

Marco Sau è un nuovo attaccante della Sampdoria, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Dopo la cessione di Dawid Kownacki al Fortuna Dusseldorf la società doriana ha trovato subito un rinforzo per il reparto offensivo. Dal 2012 gioca in Sardegna, quest'anno ha collezionato 13 presenze e un gol.