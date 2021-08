Barisardo, in panchina un ex Serie A: Alberto Cavasin è il nuovo allenatore

Fu difensore e allenatore professionista. Nel 2000 fu insignito della "Panchina d'oro" dopo aver condotto il Lecce alla salvezza in Serie A

Di: Giammaria Lavena

Allenò il Lecce nella massima serie e nel 1999-00 lo condusse alla salvezza, ottenendo anche la "Panchina d'oro", riconoscimento per il miglior allenatore della Serie A. Adesso Alberto Cavasin, classe '56, è il nuovo allenatore del Barisardo.

Per il tecnico trevigiano anche una lunga carriera da calciatore professionista. Difensore, ha vestito, fra le altre, le maglie di Atalanta, Catanzaro, Bari e Cesena in Serie A, chiudendo la carriera al Padova in Serie B.

Nella stagione 2002-03 prese la guida della Fiorentina dopo il fallimento, portandola alla vittoria del campionato di Serie C2 e ottenendo successivamente la promozione in Serie B concessa dalla giustizia sportiva.

Nella sua esperienza in A allenò anche Brescia, Treviso, Messina e Sampdoria, fino al 2011. Poi dopo la breve parentesi al Leyton Orient (quarta serie inglese) il ritorno in Italia, dove nel 2017-18 ha allenato il Santarcangelo, in serie C.