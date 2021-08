Milan-Cagliari 4-1, rossoblù a picco a San Siro

La cronaca

Di: Marco Orrù - Foto Cagliari Calcio

Pesante sconfitta del Cagliari che a San Siro esce con le ossa rotte dalla sfida col Milan; finisce 4-1 per i rossoneri, risultato maturato nel primo tempo. Vantaggio di Tonali, pareggio immediato di Deiola e sorpasso altrettanto immediato di Leao, tiro deviato da Diaz. Successivamente si scatena Giroud che con una doppietta chiude praticamente il match già nella prima frazione. Cagliari non pervenuto, meglio nella ripresa ma quando il Milan aveva già calato i ritmi. Da segnalare il ritorno in campo di Farias, in attesa del mercato.

LA CRONACA

Semplici schiera la formazione proposta alla vigilia con l’inserimento di Ceppitelli per Walukiewicz e di Radunovic per l’infortunato Cragno. Davanti, Pavoletti e Joao Pedro, con Nandez confermato sulla fascia destra.

Il primo lampo della partita è del Milan dopo due minuti, colpo di testa alto di Giroud. Al 6’ Milan Dalbert per un fallo apparso molto dubbio. Al 9’ recupero miracoloso di Carboni su Leao che era pronto a calciare a botta sicura. Al 12’ il Milan vs in vantaggio con una punizione di Tonali che beffa Radunovic. Al 15’ arriva il pareggio immediato del Cagliari: millimetrico cross di Joao Pedro e colpo di testa impetuoso di Deiola che batte Maignan. Due minuti dopo arriva il nuovo vantaggio rossonero con un tiro di Leao che sbatte addosso a Diaz beffando il portiere serbo del Cagliari. Al 24’ tris rossonero: Theo Hernandez recupera palla, serve Diaz che a sua volta serve a Giroud una palla che il francese deve solo mettere dentro. Al 36’ segnale di risveglio del Cagliari con Pavoletti che col destro calcia a lato da buona posizione. Al 42’ rigore per il Milan per fallo di mano di Strootman: tira Giroud che batte Radunovic per il 4-1 Milan. Il primo tempo si chiude con il pesante svantaggio del Cagliari.

Rossoblù che nella ripresa tornano in campo più concentrati e vogliosi. Al 55’ colpo di testa a lato di Pavoletti. Al 64’ dentro Zappa per l’infortunato Ceppitelli. Nello stesso minuto Godin salva un gol fatto su Giroud deviando in corner una palla perfetta di Hernandez. Milan che controlla ampiamente la gara, secondo tempo praticamente senza storia. Al 75’ dentro Lykogiannis e Farias, fuori Dalbert e Strootman. Al 79’ proprio il greco su punizione spaventa Maignan che però è bravo a distendersi. Successivamente ci prova prima Pavoletti, tiro deviato in calcio d’angolo da Kjaer e poi di testa ancora Lykogiannis, palla fuori. All’85’ dentro anche Ceter e Pereiro, fuori Pavoletti e Deiola. La partita in pratica finisce qua.