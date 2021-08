Milan-Cagliari, Semplici: "Spero che Nandez resti. Farias è a disposizione"

Le parole del ct rossoblù alla vigilia della partita contro il Milan

Di: Marco Orrù

Vigilia di Milan-Cagliari e consueta conferenza stampa del tecnico Leonardo Semplici in vista di questo match importantissimo che chiuderà questa primissima parte di stagione, prima della sosta. Queste le parole del tecnico toscano alla stampa:

Sulla mancanza di autostima: "E' un aspetto su cui abbiamo lavorato, per cercare di dare maggiore sicurezza a tutta la squadra, per preparare al meglio la sfida col Milan".

Su Ceppitelli: "E' un titolare, a seconda delle partite poi faccio delle scelte, ha avuto alcuni problemini fisici, ma Luca è un giocatore importante per noi, crediamo nelle sue qualità, lo abbiamo voluto tenere a tutti i costi".

Sul mercato: "Quando ci saranno delle uscite arriveranno delle entrate, la rosa va completata e la società sta lavorando, da qui a martedì mi auguro che ci siano gli arrivi che tutti speriamo".

Su Farias: "Sarà a disposizione, lo porto con noi perché si è allenato bene".

Sulla condizione fisica: "E' buona, abbiamo lavorato tanto in questo mese di preparazione e siamo a buon punto. Abbiamo lavorato su diversi aspetti, sia nella fase di non possesso che in quella di possesso. Il Milan che affronteremo domani è una grande squadra, costruita per giocare per obiettivi importanti, noi siamo ancora da rifinire, ma vogliamo farci trovare pronti".

Sul vice Pavoletti: "Bisogna capire il mercato cosa offre, dobbiamo cercare quei requisiti umani e tattici che possano fare al caso nostro. Non c'è sul mercato una vasta gamma di giocatori completi, dunque bisognerà approfittare delle occasioni che verranno".

Su Radunovic: "Il ragazzo è qualche anno che non gioca titolare, ma abbiamo fiducia in lui e siamo convinti possa fare bene. Spiace per Cragno e speriamo di poterlo recuperare dopo la sosta".

Sul Milan: "Troviamo una squadra rinforzata e di valore, sono partiti con obiettivi importanti, sono forti e noi dobbiamo cercare di mettere in campo le nostre qualità e la nostra voglia di far risultato".

Sulla difesa: "Dragusin e Caceres? Ancora non sono qua, se dovessero arrivare sarebbero giocatori importanti. Sono solo due nomi, la società sta lavorando e ho fiducia in loro".

Su Nandez: "Mi auguro e penso che possa restare con noi, è un giocatore importantissimo e determinante e contro lo Spezia lo abbiamo visto. Non aveva mai giocato un'amichevole, ma è come se le avesse fatte".

Sui giovani: "C'è grande attenzione sui nostri ragazzi, Cavuoti in primis, ma anche altri. Domani portiamo il portiere della Primavera con noi, daremo a lui una bella soddisfazione".

Su Carboni: "Siamo contentissimi per la sua prima convocazione in Under 21, se l'è meritato, è cresciuto molto da quando sono arrivato io, inizialmente aveva avuto dei problemi, anche il Covid, da quando l'ho messo dentro non è più uscito a suon di prestazioni. Siamo orgogliosi di questa sua convocazione".