Nainggolan nei guai in Belgio: guida in stato di ebrezza e patente ritirata

Non il miglior modo per iniziare la sua nuova avventura: il Ninja fa già parlare di sé

Di: Giammaria Lavena

Nuova avventura, vecchio Radja: il calciatore belga si è fatto trovare alla guida della sua auto con un tasso alcolemico sopra il limite consentito. E' successo la scorsa notte ad Anversa, città della sua nuova squadra. Ovviamente per il centrocampista è scattato il ritiro della patente, ad appena una settimana dal suo ritorno in Belgio e all'indomani del ko all'esordio in Europa League.

Stando a quanto riportato dal portale belga hln.be, l'ex giocatore di Cagliari, Roma e Inter è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale nella notte tra sabato e domenica mentre sfrecciava nella zona di Anversa con la sua auto ad una velocità ben oltre i limiti consentiti: l'alcol test avrebbe poi confermato lo stato d'ebbrezza, con conseguente ritiro del documento di guida.

Adesso il 33enne dovrà fare a meno della patente per almeno 15 giorni, come confermato al portale hln.be direttamente dalla polizia di Anversa. Nessuna novità invece sui provvedimenti che il club adotterà per la condotta dal suo nuovo giocatore, in vista del ritorno di Europa League che potrebbe già sancire l'uscita dei belgi dalla competizione.