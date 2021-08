Cagliari, parte la nuova stagione: lunedì lo Spezia

La nuova stagione si apre col posticipo serale del lunedì, alle 18,30: pochi dubbi di formazione, i rossoblù subito alla ricerca dei tre punti, affronteranno lo Spezia

Di: Giammaria Lavena

Riparte la Serie A e torna in campo il Cagliari. Dopo una stagione tormentata i rossoblù sono pronti a voltar pagina, fra speranze, incertezze e nuovi obiettivi. La prima tappa del lungo e tortuoso percorso che attende i ragazzi di mister Semplici verrà affrontata fra le mura amiche, ospite lo Spezia.

L'appuntamento lunedì 23 alle 18,30; pochi i dubbi di formazione per il posticipo serale: l'intoccabile Cragno a difendere i pali, Godin affiancato da Carboni e Ceppitelli, sulle corsie laterali Zappa e Dalbert, mentre in mezzo, insieme a Marin, ci sono Strootman e Deiola, davanti la coppia Joao Pedro-Pavoletti.

Queste le probabili scelte di Semplici in vista della prima partita di campionato, in attesa di chiarire alcuni dubbi legati al mercato, fra possibili arrivi e nodi da scogliere (Nandez, Simeone e Godin in primis).

Nel frattempo, con il ritorno di Nainggolan in Belgio, i rossoblù hanno ufficializzato l'arrivo dal Parma di Alberto Grassi, centrocampista classe '95. Ora, in vista degli ultimi - imprevedibili - giorni di mercato, non resta che partire col piede giusto già da lunedì.

Foto Cagliari Calcio