Ufficiale, Spissu vola in Russia: firma con l'Unics Kazan

Dopo il brusco epilogo col Malaga il play sardo ha scelto la sua prossima squadra. "E' proprio vero... si chiude una porta e si apre un portone! Adios"

Di: Giammaria Lavena

Sono stati giorni concitati per Marco Spissu: l'addio alla Dinamo, squadra della sua città, e la firma col Malga, la convocazione alle Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale e poi, colpo di scena, il mancato passaggio delle visite mediche e la decisione della compagine spagnola di non rilasciare l'idoneità sportiva al giocatore.

Dopo settimane di incertezza sul futuro il play sassarese ha deciso: ripartirà dalla Russia. Accordo trovato con l'Unics Kazan, per un contratto da una stagione con possibilità di rinnovo per la seconda. Con la maglia dei biancoverdi, oltre a disputare la Vtb United League, avrà l'opportunità di mettersi in mostra in Eurolega.

Lo stesso Spissu ha ufficializzato il suo trasferimento, lasciandosi alle spalle la delusione della brevissima esperienza "malagueña" con un'ultima frecciata: "E' proprio vero... si chiude una porta e si apre un portone! Adios".