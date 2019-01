Cagliari-Empoli 2-2, Farias agguanta i toscani all’ultimo secondo

Il Cagliari pareggia 2-2 in casa con l'Empoli grazie ad un gol di Farias al 90’. Il brasiliano, subentrato nella ripresa, potrebbe aver segnato così il suo ultimo gol in rossoblù, visto che pare essere in procinto di passare al Bologna. In precedenza l’Empoli aveva ribaltato il vantaggio del Cagliari con Pavoletti, “rischiando” di fare il colpaccio alla Sardegna Arena. Per la squadra di Maran è comunque un punto che lascia l’amaro in bocca.

Di: Marco Orrù - Foto Cagliari Calcio

LA CRONACA

Cagliari con Pisacane-Romagna coppia centrale di difesa, Cigarini preferito ancora una volta a Bradaric in mezzo e Birsa alle spalle del duo Pavoletti-Joao Pedro.

Partita bloccata in avvio. Prima occasione all'11' con un colpo di testa alto di Ionita. Al 12’ annullato un gol a Pavoletti per fuorigioco. Al 16’ acrobazia di Pavoletti in area, palla ancora alta. Al 24’ altra acrobazia in area, stavolta di Zajc dell'Empoli, con palla di poco a lato. Al 29’ colpo di testa in tuffo che finisce fuori di Ionita. Al 36’ il vantaggio del Cagliari con Pavoletti: cross di Ionita dalla destra e zuccata vincente dell'attaccante rossoblù. Il primo tempo si chiude così.

Ripresa che inizia sulla stessa linea d’onda dell'inizio della partita, ovvero con le squadre bloccate. Al 58’ bella azione personale di Barella, ma il tiro finisce alto. Al 69’ Zajc mette una palla pericolosa in mezzo che scorre all’interno dell’area rossoblù senza che nessuno intervenga. Un minuto dopo il pareggio dell'Empoli con Di Lorenzo: cross dalla sinistra di Pasqual e perfetto inserimento del terzino destro empolese che batte Cragno inesorabilmente. Al 76’ girata di Caputo ma Cragno è attento. Ancora il centravanti empolese un minuto dopo spara alto da buona posizione: Cagliari alle corde. Infatti, puntuale all'81' arriva il raddoppio dell'Empoli con Zajc che col sinistro batte Cragno indisturbato. Assalto finale del Cagliari. All'84' colpo di testa alto di Ionita. Al 90’ arriva il pari del Cagliari con Farias che vince un rimpallo e si presenta solo davanti a Provedel, battendolo con un tiro d'esterno. La partita finisce così, col pareggio per 2 a 2.