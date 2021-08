Coppa Italia, Cagliari-Pisa 3-1: inizia bene la stagione rossoblù

Di: Marco Orrù - Foto Cagliari calcio

Un buon Cagliari chiude la pratica Pisa già nel primo tempo e passa al turno successivo di Coppa Italia. Di Marin, Godin e Deiola i gol della banda Semplici, mentre nella ripresa i toscani hanno segnato il gol della bandiera con Masucci. Bene i rossoblù, soprattutto nella prima frazione di gioco. Al turno successivo ci sarà il Cittadella. Da segnalare il ritorno del pubblico allo stadio, circa 2600 persone presenti sugli spalti dell’Unipol Domus.

Godin in campo dal 1’, insieme a Walukiewicz e Carboni in difesa, Zappa e Dalbert sulle fasce, Deiola-Strootman coppia centrale di centrocampo, Marin dietro le punte Pavoletti-Joao Pedro.

L’avvio di partita è subito di marca rossoblù: al 3’ lancio di Strootman dalle retrovie, il portiere cincischia, respinge corto, si avventa Joao Pedro che insacca a porta sguarnita. Tuttavia, l’arbitro, dopo il controllo Var, annulla per fuorigioco. Al 7’ segna il Pisa con Lucca, l’arbitro stavolta annulla subito per fuorigioco. Al 20’ si sveglia dal torpore il Cagliari, bella azione tutta fatta di passaggi di prima, palla a Dalbert che la mette in mezzo ma nessuno arriva all’appartamento col gol. Al 26’ cross di Marin sul primo palo, colpo di testa in tuffo di Joao Pedro, è bravo Nicolas a respingere in corner. Sul calcio d’angolo successivo Carboni colpisce alto di testa. Due minuti dopo il Cagliari, finalmente, passa in vantaggio: azione solitaria di Marin che vince un rimpallo, si presente di fronte e Nicolas e lo batte senza pietà, è 1-0 Cagliari. Al 33’ bello spunto di Dalbert, palla dentro per Zappa che prende il palo esterno. Al 36’ arriva il raddoppio di Godin di testa, deviato da Caracciolo, che porta il Cagliari sul 2-0. Al 47’ arriva il tris sardo: cross di Carboni preciso dalla sinistra e bel colpo al volo di Deiola che batte Nicolas. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per il Cagliari.

La ripresa è ancora di marca rossoblù, alla ricerca del poker. Al 55’ cross di Dalbert e tiro al volo in spaccata di Joao Pedro che non arriva bene sulla palla e spedisce fuori. Ritmi molto bassi in questa ripresa, col Pisa, che nei primi venti minuti ha fatto quasi tutte le sostituzioni, che prova ad affacciarsi nell’area avversaria e col Cagliari che controlla non senza problemi. E infatti, al 67’ i toscani accorciano le distanze con un colpo di testa di Masucci. Al 77’ dentro Lykogiannis e Ceppitelli, fuori Carboni e Godin, applauditissimo dal pubblico presente. Per i minuti finali dentro anche Simeone e Pereiro, fuori Pavoletti e Joao Pedro. Nel recupero c’è anche il debutto di Altare. Dopo cinque minuti di recupero il match si chiude sul 3-1.