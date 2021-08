Cagliari-Pisa, Semplici: “Godin convocato, Nandez no”

Domani inizia ufficialmente la stagione dei rossoblu. Ecco le parole dell'allenatore

Di: Marco Orrù

Si ricomincia. Domani, con la sfida al Pisa di Coppa Italia alla Unipol Domus, inizia ufficialmente la stagione del Cagliari 2021/2022. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il mister Leonardo Semplici.

Queste le sue considerazioni:

Sulle situazioni calde in casa Cagliari: “Sul mercato se ne occupa la società. Godin sarà convocato, mentre Nandez no, per motivi societari”.

Sul modulo: “Il 3-4-2-1? In questo periodo abbiamo provato diverse soluzioni, con due o con un trequartista. Ora bisogna far scendere in campo la squadra giusta che mi possa dare la garanzia di disputare una buona gara per provare a passare il turno”.

Su Godin: “Nonostante la Coppa America si è sempre allenato, ha una buona condizione e come detto verrà convocato”.

Sul precampionato: “Ci sono state delle amichevoli importanti con squadre di valore che ci hanno dato buone indicazioni su diversi aspetti. La qualità dovrà migliorare ancora, ma sono convinto di poter disputare un campionato all’altezza, però chiaramente ci sono da migliorare tanti aspetti, a partire dai risultati. La squadra ha lavorato bene, ma per quello che sto chiedendo i ragazzi si stanno applicando in maniera totale. Quest’anno vogliamo dare una mentalità diversa alla squadra”.

Sui possibili ballottaggi per la sfida di domani: “L’undici titolare lo vedrete domani sera, ho le idee chiare, valuteremo più avanti quali saranno le condizioni dei vari giocatori”.

Su cosa manca a questa squadra: “Alleno i giocatori che ho a disposizione e mi concentro su questi. La società si sta muovendo su tutti i fronti”.

Su Walukiewicz: “Sta facendo un buon precampionato, gli sto dando più spazio, stiamo cercando di far crescere lui e tutta la squadra”.

Su Nainggolan: “E’ andato all’Anversa e gli faccio i migliori auguri. Sono concentrato su chi ho a disposizione”.

Su Altare: “E’ un ragazzo di prospettiva che ha fatto bene in C, lo stiamo valutando, sta facendo discretamente, vedremo quale sarà la sua crescita. Il salto di categoria è importante e ha bisogno di fare un percorso”.