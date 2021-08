Olimpiadi. Tortu: "Ho pianto e piangerò ancora per questa medaglia"

Le parole del velocista, nato a Milano e di origini sarde (il padre è di Tempio) dopo la vittoria dell'Italia nella 4x100 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Di: Redazione Sardegna Live

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - "Il momento in cui ho corso è stato il più lucido. Poi ho pianto abbastanza e penso che piangerò ancora nei prossimi giorni. Non sono uno che si commuove facilmente e negli ultimi anni ho pianto due volte per gioia: la prima quando ci siamo qualificati per i Giochi, la seconda prima di questa gara nell'allenamento". Lo ha detto Filippo Tortu in zona mista dopo la vittoria dell'Italia nella 4x100 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

"Mi sono venuti i lacrimoni mentre mi riscaldavo perché me lo sentivo che saremmo usciti da qui con l'oro al collo e non mi sono proprio immaginato un altro scenario. È da dividere in tante parti questa medaglia e se c'è oggi qualcuno che ci ha messo qualcosa in più è stato Lorenzo (Patta, ndr), ha corso da protagonista e da vincitore".