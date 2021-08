La 4x100 dei sardi Tortu e Patta in finale a Tokyo col record italiano

A completare il quartetto Jacobs e Desalu: domani la finale contro Canda, Ghana e Germania

Di: Redazione Sardegna Live

La 4x100 azzurra si impone qualificandosi nella finalissima in programma domani pomeriggio, alle 15.50, contro Canda, Ghana e Germania. Il quartetto, composto dai sardi Lorenzo Patta e Filippo Tortu, da Fausto Desalu e dall'oro nei 100 Marcell Jacobs ha centrato il terzo posto in semifinale migliorando anche il record italiano nella specialità. Per la prima volta nella storia ha abbattuto la barriera dei 38" correndo in 37"95.