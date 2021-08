Calcio. Tutta la squadra del Cagliari vaccinata contro il Covid

Via al primo impegno ufficiale il 14 contro il Pisa

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari Calcio comunica che l’intero gruppo squadra ha ultimato il ciclo vaccinale Covid-19: la somministrazione delle dosi è stata effettuata presso le strutture dell’Ats Sardegna di Cagliari.

Con l’occasione il Club intende ringraziare il personale sanitario per la competenza e per la professionalità dimostrata: a supporto della campagna vaccinale in corso nell’Isola, la più importante arma per combattere la pandemia, l’auspicio è che tutta la popolazione – compresi quindi gli atleti e gli sportivi sardi – inizi o completi al più presto il proprio ciclo di vaccinazione.

Intanto, Cagliari-Pisa, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà sabato 14 agosto all'Unipol Domus con inizio alle 21. L'ha reso noto la Lega Calcio. La partita verrà trasmessa in diretta da Italia1. Chi passerà il turno affronterà nei sedicesimi la vincente tra Cittadella e Monza.