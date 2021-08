Olimpiadi. Per Dalia Kaddari "solo" semifinale: "Fiera nonostante il risultato non mi abbia soddisfatto"

La velocista sarda non è riuscita a qualificarsi per la finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo. "Ci ho provato e creduto, nessun rimpianto", e Draghi si congratula con lei in chat

Di: Giammaria Lavena

"La mia prima olimpiade sicuramente me la sarei immaginata in modo diverso. Ho corso una semifinale olimpica e di questo ne vado molto fiera nonostante il risultato cronometrico non mi abbia soddisfatto pienamente".

Emozioni contrastanti quelle di Dalia Kaddari: la rincorsa dell'atleta sarda al podio olimpico nei 200 metri si è frenata in semifinale. La velocista ha chiuso all'ultimo posto in batteria, con un tempo di 23"41.

Una tempistica sotto le aspettative (si era qualificata in semifinale con un tempo di 23"26), che non ha lasciato del tutto soddisfatta la giovane campionessa europea U23. Un grande privilegio e orgoglio in ogni caso per Dalia, che ha ricevuto anche i complimenti del premier Draghi su Instagram, pubblicati dalla stessa sulle stories.

"Ci ho provato e ci ho creduto, nessun rimpianto - chiude sportivamente -. Ora ci aspetta la 4x100, non vedo l’ora! Grazie mille per il supporto, anche se da lontano, eravate con me".