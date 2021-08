Italbasket: oggi la Francia ai quarti, serve un'impresa

Traguardo storico per gli azzurri: alle 10.20 incontrano i transalpini candidati all'oro

Di: Redazione Sardegna Live, foto FIP Facebook

Diciassette anni dopo l'Italbasket si gioca un quarto di finale olimpico. Dopo aver superato la Nigeria 80-71, i ragazzi di Meo Sacchetti affronteranno questa mattina alle 10,20 la Francia candidata all'oro.

Sul parquet, i nostri dovranno disputare gara complicata nella quale servirà più cuore che mai. Dopo due vittorie e una sconfitta (contro l'Australia) nel gruppo B, Mannion e compagni hanno ottenuto un ottimo secondo posto nel girone davanti a Germania e Nigeria. I transalpini, invece, sono imbattuti a questi Giochi con tre vittorie su tre, primo posto nel gruppo A e l'orgoglio di aver avuto la meglio persino sul Team Usa (83-76), oltre che su Repubblica Ceca e Iran.

Il coach dei francesi, Collet, frena gli entusiasmi: "Quello che abbiamo fatto fino a questo momento non conta nulla, i giocatori lo sanno. Comincia un torneo completamente diverso, in cui se non vinci vai a casa. Dovremo essere pronti".

Sacchetti ha invece dichiarato: "I ragazzi non hanno paura di niente, dovremo fare una partita sopra le righe”. Chi passa il turno dovrò vedersela con la Slovenia che ha sconfitto la Germania.