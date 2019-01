La Dinamo ufficializza l’arrivo di Justin Carter

L’americano è alla sua prima esperienza in Italia

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Altro colpo di mercato in casa Dinamo Banco di Sardegna: la Società del Presidente Stefano Sardara ha infatti annunciato la firma di Justin Anthony Carter.

Americano, nato a Gaithersburg (Maryland), il 21 aprile 1987, è una guardia-ala piccola (193 centimetri per 91 chilogrammi), dalle ottime doti atletiche dalle buone capacità difensive.

Swingman di grande fisicità ed esperienza, Carter (alla sua prima esperienza in Italia) vanta un lungo curriculum europeo: due stagioni in Eurolega, con il Galatasaray nella stagione 2014-2015, e nel 2015-2016 con il Pinar Karsiyaka, squadra quest’ultima con cui nella competizione continentale ha firmato una media di 14.1 punti, 5.5 rimbalzi e 1.8 assist. Lo scorso anno con la maglia dell’Astana ha vinto il titolo nazionale e la Coppa di Kazakistan.

Intanto è stato reso noto il programma completo della Final Eight di Coppa Italia. Ad aprire le danze sarà il derby lombardo dei quarti di finale tra Vanoli Cremona e Pallacanestro Varese, in programma giovedì 14 febbraio alle 18.00.

Seguirà la capolista del campionato Olimpia Milano che affronterà la Virtus Bologna con palla a due alle 20:45. Venerdì 15 febbraio, nella seconda giornata dei quarti di finale, la Dinamo Banco di Sardegna sarà in scena alle 18.00 nella sfida con la Reyer Venezia; a chiudere la due-giorni dei quarti di finale sarà il match tra la Scandone Avellino e New Basket Brindisi.

Sabato 16 le due semifinali con inizio alle 18.00: nella prima sfida si incontreranno le vincitrici dei quarti di finale di giovedì: una tra Cremona e Varese e quella la trionfante tra i campioni d’Italia e le V nere. Alle 20:45 in programma la seconda semifinale con le vincitrici delle altre due sfide. La finalissima che consegnerà la Coppa Italia 2019 è in agenda domenica 17 febbraio alle 18.00. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport Hd, Eurosport 2 ed Eurosport Player.