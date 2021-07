Marco Spissu saluta la Dinamo. “Vi porterò sempre nel cuore”

"Vorrei ringraziare i tifosi e tutta la società per avermi dato la possibilità di crescere come giocatore ma soprattutto come persona" ha scritto su instagram il cestista sassarese

Di: Redazione Sardegna Live

Si separano consensualmente le strade della Dinamo Banco di Sardegna e di Marco Spissu. La società del presidente Stefano Sardara ha deciso di dare al playmaker sassarese l’opportunità di confrontarsi con un nuovo campionato estero, per proseguire il suo percorso di crescita cominciato proprio con la canotta biancoblu sin dai tempi del settore giovanile.

Protagonista in crescendo delle ultime stagioni ha contribuito da leader alla conquista della FIBA Europe Cup e della Supercoppa Italiana nel 2019, raggiungendo grazie alle ottime prestazioni la convocazione con l’Italbasket.

“È difficile trovare le parole giuste per descrivere questi 4 anni fantastici a casa mia. Vorrei ringraziare i tifosi e tutta la società per avermi dato la possibilità di crescere come giocatore ma soprattutto come persona. Combattere per questa maglia e questa città è sempre stato un onore. Vi porterò sempre nel cuore, grazie” ha scritto Spissu sul proprio profilo Instagram.