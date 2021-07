Vicenza-Cagliari 0-3, si chiude al meglio il ritiro rossoblù

Ora i rossoblù faranno ritorno in Sardegna per staccare la spina per qualche giorno e per poi ritrovarsi ad Asseminello la settimana prossima

Di: Marco Orrù

Buona prova del nuovo Cagliari di Semplici nel test contro il Vicenza che chiude il ritiro di Pejo e dunque anche la prima fase della preparazione in vista del nuovo campionato. Al Menti finisce 0-3 grazie ai gol di Marin nel primo tempo e di Pavoletti e Dalbert nella ripresa.

L'undici iniziale ha visto protagonisti Cragno in porta, linea a tre difensiva con Walukiewicz, Altare e Carboni, Zappa e Lykogiannis sulle fasce, il duo Strootman-Marin in mezzo al campo e Gaston Pereiro dietro le punte Simeone e Joao Pedro. L'inizio di partita è stato un po' di studio, poi sono venuti fuori i ragazzi di Semplici, che hanno assimilato bene le nuove direttive del mister toscano, visto che abbiamo notato, rispetto all'anno scorso, nuove e interessanti situazioni di gioco; ad esempio, il pressing alto col recupero della palla già a centrocampo in modo da ribaltare l'azione e una fitta serie di passaggi stretti e corti per liberarsi dell'avversario, oltre alla famosa ripartenza dal basso, vista raramente nella parte finale dello scorso campionato. Bene Altare, arrivato dall'Olbia, una bella sorpresa, bene il duo di centrocampo e anche Carboni. Un po' indietro Lykogiannis e Simeone, che si divora un gol non da lui.

Nella ripresa, girandola di sostituzioni con tutti gli effettivi impegnati, tra cui proprio Pavoletti e Dalbert che hanno firmato le altre due reti. Nota di merito anche per Zappa, autore di due ottimi assist, soprattutto il secondo. Complice il gran caldo e le tante sostituzioni da una parte e dall'altra, il secondo tempo è stato molto meno intenso del primo e con meno spunti interessanti, anche se il Cagliari ha tenuto molto bene il campo fino alla fine.

Ora i rossoblù faranno ritorno in Sardegna per staccare la spina per qualche giorno e per poi ritrovarsi ad Asseminello la settimana prossima, in vista dell'amichevole in Germania il prossimo 31 luglio contro l'Augsburg, prima poi del ritiro di Aritzo.

Foto: Cagliari Calcio