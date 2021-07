Prima medaglia olimpica per l'Italia: Vito Dell'Aquila in finale nel taekwondo

Il 20enne brindisino affronterà alle 14.45 il tunisino Jendoubi nella finale della categoria 58 kg: oro o argento assicurati

Di: Redazione Sardegna Live

Vito Dell’Aquila, ventenne pugliese di Brindisi, nazionale di taekwondo, conquista la prima medaglia italiana a queste Olimpiadi. Si è infatti qualificato alla finale per l’oro, in programma alle 14.45 ora italiana, dove sfiderà il tunisino Jendoubi.

Dell'Aquila, in gara per la categoria dei 58 chili, vuole bissare il successo conseguito a Londra nel 2012, con l’oro conquistato dall'azzurro Carlo Molfetta. I due, oltre alla passione per lo stesso sport, condividono le origini: vengono da Mesagne, la patria del Taekwondo italiano.

Appena arrivato a Tokyo, Vito aveva ammesso: "La verità è che punto all’oro. Dovesse arrivare un piazzamento, sarei contento comunque, ma il mio sogno da bambino è quello". In bocca al lupo per l'atto finale, campione.