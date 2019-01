Pallone d’oro 2018: nella Categoria Femminile una sarda sul podio

La prima classificata è la sadalese Michela Argiolas

Di: Fabiola Castri

Nata e cresciuta a Sadali, nel piccolo paese della Barbagia di Seulo, Michela Argiolas, classe 1979, è riuscita a raggiungere traguardi e soddisfazioni grazie a tanta passione e sacrifici. Ultimo risultato conquistato è il Premio Pallone d’Oro del Calcio a 5 AMF Italiano.

Sport che ha sempre amato sin da piccola. A 9 anni ha iniziato con i primi tornei di calcetto, a vincere le prime coppe da capocannoniere e come miglior giocatrice. “Ero un maschiaccio - ci racconta -, volevo solo calciare la palla. E il pallone mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha fatto conoscere tanta gente, mi ha fatto crescere come persona e mi ha dato e continua a darmi tante emozioni”.

Michela è poi approdata al campionato regionale di calcio 11, nella squadra “CHICAS”, dove, con il suo sorriso e la sua forza, ha mostrato in campo il suo talento grazie al quale ha fatto il salto in serie B e poi A2, militando in diverse squadre prima in Sardegna, per poi giocare in Lombardia e Piemonte.

Da qualche anno gioca nel Pavia, futsal calcio a 5, che l‘ha portata alla emozionante convocazione per il premio Pallone d’Oro nella Categoria Femminile da lei vinto. “L’emozione è stata già tanta per la convocazione, ma quando ho scoperto di aver vinto è stato inimmaginabile! Sono felice di aver vinto grazie ai tanti che mi hanno votato, alla mia Sardegna che mi è stata molto vicina. Sono orgogliosa di essere sarda, ora abito a Pavia, ma la mia Terra la porto sempre nel cuore. Il pallone mi ha insegnato che bisogna essere umili, avere pazienza, e che i sacrifici servono per migliorare. Se sono arrivata sin qui lo devo in primis alla mia famiglia che mi ha sempre dato la possibilità di dedicarmi alla mia passione, ai miei amici e a tutte quelle persone che hanno creduto in me. Dedico questa vittoria a tutti i miei tifosi e sostenitori”.