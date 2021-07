Al via il sogno olimpico dell’oristanese Stefano Oppo: sabato alle 4:20 la prima batteria

Canottiere 26enne in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

È finalmente arrivato il momento di scendere in acque olimpiche per il canottiere azzurro Stefano Oppo, 26 anni, che, sabato 24 luglio 2021, insieme al compagno Pietro Ruta nella specialità del Doppio Pesi Leggeri maschile affronterà la prima batteria alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo. L’appuntamento è per le 4:20 ora italiana.

Dal momento che la prima gara sarà sabato 24 luglio, Stefano Oppo non sarà presente alla Cerimonia di apertura che si terrà nella serata di venerdì 23 luglio (orario giapponese e ora del mezzogiorno italiana). Per il medesimo motivo, anche ai Giochi di Rio 2016 l’atleta oristanese aveva mancato la Cerimonia. Il bacino. Le gare verranno disputate presso il Sea Forest Waterway di Tokyo, un bacino a ridosso del mare, che già nel 2019 aveva ospitato i Campionati del Mondo Juniores, come prova in vista delle Olimpiadi. Il campo gara, per la vicinanza ravvicinata col mare, risulta molto ventoso anche se gli organizzatori hanno provveduto alla realizzazione di paratie in grado di smorzare gli effetti del vento. Lungo tutto il campo sono state posizionate le famose pale eoliche, spesso immortalate in questi anni, ed è previsto un collegamento per la trasmissione in diretta di tutti i 2000 metri.

I numeri. A questa edizione dei Giochi Olimpici parteciperanno nel canottaggio ben 80 Nazioni, di cui 9 all’esordio. Si tratta di un vero e proprio record considerando che a Rio le Nazioni remiere in gara erano 69. 14 saranno le specialità olimpiche in gara – ricordiamo che per la categoria Pesi Leggeri è previsto solo il Doppio Maschile e Femminile – per un totale di 526 atleti, una perfetta parità tra uomini (263) e donne (263). L’Italremo è presente a Tokyo con 9 imbarcazioni: - 5 maschili: singolo, due senza, quattro senza, quattro di coppia e doppio Pesi Leggeri maschile, specialità di Stefano Oppo; - 4 femminili: due senza, quattro di coppia, doppio e doppio Pesi Leggeri.

Nella foto in basso Stefano Oppo e Pietro Ruta in allenamento (Ph. A.Carbonara/Canottaggio.org)