I 40 anni di Daniele Conti

Il Comune consegna un riconoscimento alla carriera all'attuale responsabile tecnico del Cagliari

Di: Antonio Caria

Un binomio perfetto quello tra Daniele Conti e la città di Cagliari. Un’isola che ormai è diventata la sua casa.

In occasione dei suoi 40 anni, compiuti proprio ieri 9 gennaio, l’Amministrazione comunale, in testa il Sindaco Massimo Zedda e il presidente del Consiglio Comunale, Guido Portoghese, hanno consegnato allo storico capitano e attuale responsabile tecnico della società del presidente Tommaso Giulini, un riconoscimento per la sua carriera e per l’attaccamento ai colori rossoblu.

«I ricordi sono tanti e a parte la delusione che puoi aver provato per la retrocessione, – queste le parole di Conti – mi vengono in mente solo episodi positivi come quel gol indimenticabile al Napoli, l'abbraccio con tuo figlio dopo la rete al Torino e tanti flash che ci hai fatto vivere nei tuoi sedici anni con la maglia del Cagliari».

«Sono molto emozionato – ha aggiunto – perché per me Cagliari e il Cagliari hanno rappresentato tutto. Quando sono arrivato non avrei mai immaginato ad una carriera così lunga ma ci è voluto poco per ambientarmi e trovarmi perfettamente a mio agio».

A ringraziare Daniele Conti per quanto fatto per il Cagliari (recordman di presenze con il Cagliari) e nel dare lustro al capoluogo, è stato anche il primo cittadino. «Ti ringrazio per l'amore che hai per la nostra città – ha detto Zedda -. Per i tifosi sei come gli eroi dello storico scudetto conquistato dal Cagliari».