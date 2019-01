Cagliari, UFFICIALE: ecco Valter Birsa

Ufficializzato pochi minuti fa l’acquisto

Di: Marco Orrù

Il Cagliari ha ufficializzato pochi minuti fa l’acquisto di Valter Birsa, trequartista classe ’82, dal Chievo. Il giocatore arriva a titolo definitivo e andrà a sostituire il suo ex compagno proprio nel club gialloblù Lucas Castro.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Cagliari Calcio: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Birsa, classe 1986, è originario di San Pietro-Vertoiba, in Slovenia. Ha mosso i primi passi della carriera nel Primorje e nel Gorica, per poi approdare nel 2006 nel campionato francese. Dopo avere indossato le maglie di Sochaux (sino al 2009) e Auxerre, nel 2011 è stato acquistato dal Genoa, dove ha totalizzato 12 presenze con 1 gol all’attivo. Quindi il passaggio al Torino (18 partite, 2 gol) e al Milan (21/2). Nel 2014 è arrivato al Chievo: con la maglia gialloblù ha totalizzato 163 presenze con 18 gol e 26 assist. Con la Nazionale slovena ha giocato 90 partite e 7 gol, partecipando ai Mondiali 2010. Trequartista mancino, dotato di grande tecnica e fantasia, è abilissimo nei calci piazzati. Sa mettere il compagno nelle migliori condizioni per battere a rete, ma è anche in grado di concludere direttamente in porta. Ben arrivato in rossoblù, Valter!”.

Birsa è solo il primo di una serie di movimenti nel mercato di gennaio per il Cagliari. La questione Barella, infatti, tiene ancora banco, col calciatore sardo in procinto di passare al Chelsea, pronto ad offrire 50 milioni di euro per lui. Al suo posto dovrebbe arrivare Nahitan Nandez, centrocampista classe ’95 del Boca Juniors, per cui il presidente Giulini sarebbe pronto a sborsare una cifra che supera i 20 milioni di euro. Infine, è pronto a dire addio alla casacca rossoblù anche il capitano, Daniele Dessena, che passerà alla corte di Cellino al Brescia.





Foto Twitter ufficiale Cagliari Calcio