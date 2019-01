I 40 anni di Daniele Conti, tutti i messaggi del mondo del pallone al capitano rossoblu

Da Barella a Totti, da Allegri a De Rossi. I ricordi di una carriera straordinaria in un video prodotto dal Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Daniele Conti compie 40 anni. Un traguardo importante per il capitano del Cagliari, uno fra i giocatori più amati di sempre dal popolo rossoblu che lo ha sostenuto per 16 anni, il tempo di vivere insieme 434 incontri impreziositi da 47 reti.

Dopo il ritiro, Conti ha ricoperto l'incarico di coordinatore tecnico del settore giovanile del Cagliari e, dal 2018, è responsabile dell’Area tecnica per conto della società rossoblu.

Oggi che spegne 40 candeline, i tanti amici del mondo del calcio si fermano per fargli gli auguri in una serie di videomessaggi raccolti e pubblicati dal Cagliari. Dal compagno di mille battaglie Alessandro Agostini al pupillo Nicolò Barella, dal vecchio mister Allegri a Francesco Totti passando per Daniele De Rossi e Radja Nainggolan. Momenti e incontri, ricordi di una carriera straordinaria che i sardi e gli amanti del calcio in generale non potranno mai dimenticare.