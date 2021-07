Tutti pazzi per Barella, il Liverpool lo vuole: l'Inter lo blinda

Il gioiellino cagliaritano nel mirino dei top club d'Europa

Di: Redazione Sardegna Live

Per Nicolò Barella è un anno da sogno: prima l'affermazione e la vittoria dello scudetto con l'Inter, poi il trionfo agli Europei con l'Italia lo hanno reso uno dei centrocampisti più apprezzati e desiderati d'Europa. Punto fermo del centrocampo di Mancini durante l'intera spedizione internazionale delle settimane scorse, si sta sempre più consacrando come talento assoluto del calcio italiano. Un percorso di crescita che ha impressionato i più importanti manager e società straniere, uno su tutti Jurgen Klopp.

L'allenatore del Liverpool vorrebbe il 23enne cagliaritano nella sua rosa per la prossima stagione e il club inglese sarebbe pronto a presentare un'offerta importate per il classe '97. Fino a 70 milioni di euro potrebbero finire nelle casse del club nerazzurro qualora la trattativa andasse in porto.

Ma a Milano si studia già il rinnovo di contratto e l'Inter vuole blindare il proprio centrocampista che al momento ha un contratto con scadenza nel 2024. Attualmente Barella percepisce 2,5 milioni di euro a stagione, ma la dirigenza nerazzurra ha già fatto una promessa di rinnovo con un aumento sostanzioso dell'ingaggio.