Trofeo “Morittu&Friends”, al Golf & Country Club trionfa Alessandro Vincis

Trentasei appassionati di golf hanno disputato la gara nonostante un clima particolarmente rigido. Ecco i vincitori

Di: Alessandro Congia

Passione, sport e amicizia: al Golf & Country Club La Mora Bianca di Assemini, si è svolto il torneo "Morittu & Friends", gara 18 buche Stableford a tre categorie. Il torneo, patrocinato dalle aziende Riso Passiu e Cantine Colline del Vento, che hanno offerto i premi ai vincitori e organizzato dalla AFM Golf Management di Cagliari, ha visto la partecipazione di circa 36 golfisti amateur che si sono sfidati nonostante il clima particolarmente rigido.

I vincitori sono stati: 1° lordo Alessandro Vincis (La Mora Bianca); I cat., 1° Fabrizio Carughi (Is Molas), 2° Giancarlo Zucca (La Mora Bianca); II cat., 1° Gino Deidda (La Mora Bianca), 2° Franco Cittadini (La Mora Bianca); III cat., 1° Marco Littera (La Mora Bianca), 2° Barbara Martinez (La Mora Bianca); 1° Lady Monica Loddo (Is Molas); 1° Senior Carlo Corradini (Is Molas).