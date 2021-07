Gli inglesi non mollano e rilanciano petizione: "Finale da ripetere"

Quasi 150mila britannici hanno firmato per ripetere la partita con l'Italia, poi parte la colletta per comprare la coppa

Di: Redazione Sardegna Live, foto Jordan Pickford Facebook

I tifosi inglesi non mollano la presa e rilanciano la petizione per rigiocare la finale degli Europei contro l'Italia. Un'idea nata all'indomani del trionfo azzurro a Wembley che ha deluso profondamente i britannici: già in 150mila hanno firmato per chiedere di disputare nuovamente l'incontro.

"Il match non è stato corretto – spiegano i promotori dell'iniziativa, che denunciano soprattutto l'episodio della mancata espulsione di Chiellini per il fallo su Saka al 95′ –. La rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte".

"Stiamo lavorando per inviare il maggior numero di email ad agenzie e persone che saranno in grado di aiutarci - si legge sulla pagina della raccolta firme -. Continuate a condividere e commentare, a firmare, a fare tutto il possibile. Facciamo del nostro meglio per dare al nostro Paese una giusta possibilità!".

Da diversi giorni, poi, è comparsa sul web anche una raccolta fondi per "comprare un trofeo personalizzato da inviare alla squadra". Contenti voi, amici d'Oltremanica!