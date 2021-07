Calcio, venduta la Torres: acquistata da Abinsula Sport

L'ex patron Salvatore Sechi: "Lascio la Società in mani sicure perché"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Torres Calcio

La Torres cambia proprietà. La società calcistica sassarese è stata venduta al gruppo Abinsula Sport. A comunicarlo è lo stesso presidente uscente Salvatore Sechi. "Con questa ultima comunicazione - scrive - io e il mio gruppo di lavoro concludiamo il nostro percorso alla Torres. Lascio la Società in mani sicure perché si prosegue sul solco della territorialità, con imprenditori sassaresi che sapranno preservare e valorizzare un patrimonio comune che sono orgoglioso di aver aiutato in un momento di difficoltà e fiero di aver ricostruito da zero e fatto crescere".

"Al termine di questo mio mandato - spiega Sechi - le maggiori soddisfazioni riguardano due aspetti: uno storico, con lo stadio cittadino passato nuovamente, dopo tanti anni, sotto la gestione diretta della Torres, e un secondo sportivo, per il lavoro intrapreso con i nostri giovani calciatori, tutti di proprietà e divenuti base solida per il futuro".

E ancora: "Personalmente intendo salutare e ringraziare di cuore chi mi è stato sempre vicino in questo percorso di ricostruzione, non sempre facile e scevro da errori, di cui mi assumo ogni responsabilità, chi ha collaborato con me ogni giorno e chi, da tifoso vero e non di facciata, ha dato tutto sé stesso, in termini di sostegno e critica propositiva e mai di attacco personale o per interesse, solo per la pura passione di questi colori. Forza Torres".