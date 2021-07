Perché Donnarumma non ha esultato dopo il rigore? Svelato il mistero

Il portierone azzurro ammette candidamente: "Non avevo capito che avessimo vinto"

Di: Redazione Sardegna Live

Gigione Donnarumma che para il rigore decisivo all'attaccante inglese Bukayo Saka e si alza allontanandosi tranquillamente dalla porta, senza mostrare alcuna emozione per aver regalato all'Italia l'Europeo 53 anni dopo la prima volta. "Ma perché non ha esultato?", ci siamo domandati in tanti.

"Diciamo che sul rigore non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto", ha ammesso candidamente il numero 1 azzurro intervistato da Sky Tg24.

"Ho guardato l'arbitro per essere sicuro che al Var fosse tutto ok - ha commentato Donnarumma -, poi mi son girato e ho guardato i miei compagni che venivano verso di me. Da lì è partito tutto e non ho capito più niente". VIDEO IN COPERTINA