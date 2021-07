Tifosi italiani picchiati dagli inglesi allo stadio? “Sono inglesi, entrati senza biglietto”

Arrestate 45 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Calci, pugni e spinte. Il video che da ieri si sta diffondendo a macchia d’olio sui telefoni potrebbe rivelare un’altra realtà e non quella descritta finora.

Anche i giornali e i politici italiani hanno pubblicato il filmato girato allo stadio di Wembley durante la finale degli Europei in cui, secondo loro, viene mostrata l’aggressione dei tifosi inglesi ai danni di quelli italiani. In queste ore, però, alcuni quotidiani hanno descritto la scena diversamente: le persone aggredite non sono italiani (magari qualcuno c’è anche), ma sono per la maggior parte inglesi che sono entrati allo stadio con la forza prima dell’inizio della partita.

Ecco il video: