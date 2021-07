Straordinaria Dalia Kaddari: la sarda è campionessa europea U23 nei 200 metri

Vent'anni, di Quartu: ha stabilito il terzo miglior tempo italiano di sempre nella categoria. "Non credevo di andare così forte"

Di: Giammaria Lavena

Vent'anni e un futuro che si prospetta roseo: Dalia Kaddari, atleta di Quartu Sant'Elena, è la nuova campionessa europea Under 23 nei 200 metri di atletica. La sprinter sarda ha conquistato il successo con un gran crono, 22.64 (-0.4), a soli otto centesimi dal record italiano assoluto di Libania Grenot (22.56).

Papà di origine marocchina, ma ormai da una trentina d'anni in Sardegna, e madre sarda, Dalia "è fenomenale con la sua classica corsa elegante, si migliora di oltre due decimi (aveva 22.86) e mette in fila tutte le rivali europee, anche di due anni più grandi, come la tedesca Sophia Junk (22.87)".

"Felicissima! Volevo una medaglia, ma non credevo di andare tanto forte! In rettilineo ho pensato solo a correre... E' bello vincere così!", ha commentato carica di emozione dopo la fantastica prestazione.