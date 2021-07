Il Milan chiude per Tonali. A Cellino 17 milioni, anzi... 16,9. "Il 17 porta sfortuna"

L'ex patron rossoblù proprio non ne vuole sapere di incassare 17 milioni tondi. E quindi la richiesta al Milan: "Facciamo 16.999, quel numero porta sfortuna", affare fatto

Di: Giammaria Lavena

Dopo lunghe trattative per ottenere uno sconto rispetto a quanto pattuito un anno fa, Brescia e Milan hanno finalmente raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista è ufficialmente un giocatore rossonero.

Maldini e Cellino hanno trattato per settimane, alla fine dopo aver limato i dettagli l'ex patron rossoblù si è convinto a fare uno sconto e "accontentarsi" di 16.999 milioni. Ma perché questa cifra? Per scaramanzia.

Ebbene sì, il presidente del Brescia ha chiesto di modificare la cifra perché il 17 "porta sfortuna". Anche questi piccoli dettagli fanno parte del marcato, quando dall'altra parte c'è un personaggio imprevedibile e bizzarro come Massimo Cellino.

D'altronde quella della "malasorte" pare sia una vera e propria ossessione per l'imprenditore sardo, che, sempre restando sulla trattativa Tonali, ha chiesto al Milan di rinviare le firme previste per martedì, perché è un giorno che a Cellino proprio non piace. Affare fatto.