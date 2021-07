Italia in finale: tifosi in festa a Cagliari

Invasa Piazza Yenne

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari in festa dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna che ha mandato l'Italia alla finale di Euro 2020. "Credevo nei giocatori che avevamo, nonostante tutti ci credessero poco. Pensavo si potessero fare buone cose, siamo felici di aver regalato belle serate agli italiani in questo mese. Ne manca ancora una", ha detto il ct azzurro Roberto Mancini.

In attesa della grandissima finale di domenica prossima, ieri migliaia di tifosi si sono riversati in piazza Yenne per festeggiare questo traguardo. Il video