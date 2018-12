Udinese-Cagliari 2-0, Pussetto e Behrami affossano i rossoblù

Deludente partita del Cagliari che alla Dacia Arena di Udine perde nettamente 2-0, affossato dai gol di Pussetto e di Behrami. Rossoblù praticamente mai pericolosi. Un gol per tempo ha chiuso il match. Da segnalare il rigore parato a Lasagna da Cragno e le espulsioni di Ceppitelli e Mandragora. Ora tutti in vacanza fino a metà gennaio.

Di: Marco Orrù

Cagliari con Cerri al centro dell'attacco insieme a Farias e Joao Pedro. Torna Bradaric a centrocampo, mentre riposa Padoin a sinistra, al suo posto Pisacane. Infine, Romagna al fianco di Ceppitelli in difesa.

Avvio di marca udinese con un tiro fuori di Lasagna al 2’. Primo squillo del Cagliari al 12’ con un tiro alto di Cerri. Al 17’ errore del Cagliari che porta ad una doppia conclusione dell'Udinese ma prima Cragno è bravo su Mandragora e poi Pussetto spara alto da pochi passi. Udinese meglio nella prima parte. Al 26’ colpo di testa di Cerri e bella parata di Musso in corner. Al 39’ Pussetto supera Srna in progressione e batte Cragno con un bel sinistro: Udinese in vantaggio! Un minuto dopo è ancora l'Udinese ad andare vicina alla rete con un tiro di Fofana finito di poco a lato. Al 43’ Joao Pedro si incunea in area di rigore ma il suo tiro a giro finisce alto di poco. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa dopo 5’ altra svolta negativa per il Cagliari: Ceppitelli affossa Pussetto lanciato a rete e viene espulso. Al 57’ Udinese che si porta sul 2 a 0 con Behrami che con un diagonale preciso batte Cragno. Due minuti dopo Barella atterra Pussetto e l’arbitro concede il penalty ai friulani, ma Cragno para! Cagliari che in nove prova a recuperare, sotto di due gol, ma anche con un uomo in meno. Al 79’ espulso Mandragora per l'Udinese per un brutto fallo. Assalto finale del Cagliari ma nessun pericolo per Musso. Cagliari veramente deludente.

Foto Ansa