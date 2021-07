Notti azzurre: alle 21 la semifinale Italia-Spagna

La sfida fra le due Nazionali nel segno del ricordo della Carrà, che anche in Spagna era un'icona

Di: Redazione Sardegna Live

E' giunta l'ora. La brillante Italia di Roberto Mancini affronterà questa sera alle 21, al Wembley Stadium di Londra, la zoppicante Spagna di Luis Enrique in uno scontro dove niente è già scritto e guai a sottovalutare l'avversario.

Vincere contro gli iberici garantirebbe agli Azzurri il biglietto per la finale dell'11 luglio. Per l'Italia ci sarà da sostituire Leonardo Spinazzola, che ha abbandonato la compagine dopo la lesione al tendine d’Achille durante i quarti col Belgio, al suo posto a sinistra il difensore del Chelsea Emerson Palmieri. A destra ancora spazio a Di Lorenzo con Florenzi che non ha ancora recuperato. Confermata al centro la coppia d'acciaio Bonucci-Chiellini. In mediana l'infaticabile Jorginho perno centrale, Barella e Verratti mezze ali. Davanti confermato Chiesa al posto di Berardi con Immobile centravanti e Insigne dall’altra parte.

Nella Spagna out Sarabia, sostituito da Dani Olmo o Gerard Moreno con Morata e Torres compagni di reparto. Mediana di qualità e quantità con Koke, Busquets e Pedri, difesa a quattro con Azpilicueta, Garcia, Laporte e Jordi Alba. 

Il ricordo di Raffaella Carrà, icona pop italiana e amatissima anche in Spagna, sarà una costante della giornata. La Gazzetta dello Sport titola oggi "Forza Azzurri da Trieste in giù", facendo il verso a uno dei tormentoni più celebri della Raffa nazionale. Anche il quotidiano sportivo spagnolo Marca omaggia l'artista con una prima pagina dedicata alla partita di stasera su cui campeggia il titolone "Que fantastica esta fiesta".