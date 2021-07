Barella: “Riva un mito irraggiungibile, spero di rendere la Sardegna orgogliosa”

Il centrocampista sardo ha parlato in conferenza stampa prima della semifinale di Euro 2020

Di: Redazione Sardegna Live

Gigi Riva "è un mito irraggiungibile. Spero di avvicinarmi anche in minima parte a quello che ha fatto e di rendere la Sardegna orgogliosa per quello che saprò fare". Così Nicolò Barella nella conferenza stampa di ieri, in vista della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna.

C’è un’intera Nazione che attende la sfida di domani, ma soprattutto la città di Cagliari che venerdì ha festeggiato doppiamente perché è stato proprio il centrocampista cresciuto nella scuola calcio di Gigi Riva e poi passato nel club rossoblu a spianare la strada alla Nazionale di Roberto Mancini. Tra l’altro Barella è il primo giocatore isolano ad aver realizzato un gol nella fase finale di una competizione europea o mondiale. In passato avevano partecipato Cuccureddu, Zola (che c'era andato molto vicino, ma aveva sbagliato un rigore con la Germania) e Sirigu, senza mai però andare a rete.