Gianfranco Zola compie gli anni: "Magic Box" spegne 55 candeline

Leggenda del Cagliari e del calcio italiano, nel 2007 è stato nominato miglior giocatore della storia del Chelsea. Insignito della nomina di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta, con la Nazionale arrivò secondo al Mondiale di Usa '94

Di: Giammaria Lavena

Gianfranco Zola compie 55 anni. Dai primi passi alla Nuorese al grande salto nel Napoli, dopo il triennio alla Torres: l'attaccante sardo è stato uno dei grandi protagonisti della Belle Époque del calcio italiano, negli anni '90.

Dopo i successi europei col Parma (Supercoppa e Coppa Uefa) e il sesto posto al Pallone d'oro 1995, si trasferisce in Inghilterra, dove il Chelsea lo acquista per 12,5 miliardi di lire. Qua negli anni diventerà una vera e propria leggenda, conquistando il cuore di stampa e tifosi. Verrà soprannominato "Magic Box".

Dopo sette anni saluterà i blues per far ritorno in terra sarda. Nell'ottobre 2004, un anno dopo aver concluso l'esperienza londinese, verrà nominato Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (OBE) dalla regina Elisabetta.

Chiuderà la carriera al Cagliari disputando le ultime due stagioni e annunciando il ritiro nel 2005, a quasi 39 anni. Al termine della stagione verrà premiato con il Pallone d'argento come giocatore più corretto del campionato.

Nel 2007 viene nominato miglior giocatore della storia del Chelsea. In Nazionale può vantare 35 presenze e 10 gol, oltre che un argento ai Mondiali di Usa '94. In totale Zola ha giocato 826 partite segnando 247 reti, con una media di 0,30 gol a partita.