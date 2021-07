Spinazzola lascia il ritiro dopo l'infortunio: commovente standing ovation dei compagni

Europeo finito per il terzino azzurro, l'applauso della squadra: "Olè olè olè Spina! Spina!"

Leonardo Spinazzola ha fatto festa sul pullman coi compagni, di rientro da Monaco dopo la straordinaria vittoria col Belgio. Sensazioni contrastanti, certamente, per il terzino azzurro protagonista assoluto della scalata verso la semifinale di martedì, che non potrà giocare a causa di un dannato infortunio che lo costringerà a un lungo stop.

Nel pomeriggio di oggi risonanza al Sant’Andrea di Roma, dove gli accertamenti effettuati hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro. Il giocatore si sottoporrà quanto prima a un'operazione in Finlandia.

Spinazzola, dopo gli esami, è tornato a Coverciano per salutare i compagni: lascerà il ritiro della Nazionale. Per lui applausi, cori e abbracci commossi (VIDEO IN COPERTINA).

"Purtroppo sappiamo tutti come è andata - scrive il giocatore della Roma su Instagram - ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!”.