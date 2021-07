Italia-Belgio, tifoso allunga 20 euro verso Donnarumma: la reazione dell'estremo difensore

Sfottò al numero 1 della Nazionale, a un passo dalla firma con il Psg dopo il mancato rinnovo con il Milan. Nel pre-partita un tifoso allunga verso Donnarumma una banconota da 20 euro

Di: Giammaria Lavena

Non sono bastati i successi in Nazionale per placare polemiche e sfottò nei confronti di Gigio Donnarumma dopo la vicenda contratto con il Milan. Un boccone amaro da digerire per i tifosi rossoneri, con il numero 1 azzurro che dal primo luglio è ufficialmente svincolato e pronto a firmare un ricco contratto con il Psg.

E proprio ieri, nel pre-partita di Belgio-Italia, un tifoso presente sugli spalti dell'Allianz Arena di Monaco ha allungato all'estremo difensore un biglietto di 20 euro. Il portiere, focalizzato sul match, non si è scomposto, accennando addirittura un sorriso ironico.

Una vicenda che rimanda a qualche anno fa, quando già in occasione del primo rinnovo di contratto col Milan le polemiche travolsero l'allora 18enne, che solo dopo lunghe trattative decise di proseguire la sua avventura in rossonero e a cui durante un ritiro della Nazionale vennero lanciate banconote finte.