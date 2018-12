Cagliari-Genoa 1-0, Farias regala una vittoria fondamentale

Partita sofferta, ma vinta da un Cagliari mai domo. È Farias nel recupero del primo tempo a deciderla con un bel tiro che si è infilato all’incrocio dei pali. Match duro, con diversi scontri e diverse occasioni da una parte e dell'altra. Tre punti importantissimi e vittoria che mancava da due mesi.

Di: Marco Orrù

Maran ritrova Srna e Ceppitelli, fuori dalla partita contro la Roma, ma soprattutto può disporre di nuovo di Pavoletti al centro dell'attacco insieme a Farias. Nel Genoa, Piatek unica punta.

Dopo 45 secondi prima ammonizione della partita, Rolon del Genoa. Al 5’ occasione Genoa con Rolon che spara a lato di poco. Al 13’ Piatek salta Pisacane, si presenta davanti a Cragno che è bravo a respingere. Al 15’ fuori Joao Pedro per infortunio e dentro Ionita. Il primo tiro del Cagliari è di Cigarini al 20’, palla alta. Al 26’ altro tiro alto di Ionita. Cagliari poco intraprendente finora. Al 30’ terzo tiro finito in curva, stavolta di Farias. Un minuto dopo Barell sfiora il gol con un'azione personale, ma il suo tiro a giro è deviato di pochissimo in corner da un difensore del Genoa. Al 37’ è Padoin a sventare un pericolo portato da Bessa sula sinistra. Al 43’ tiro fiacco di Sandro, para Cragno. Sul contropiede successivo tiro debole di Pavoletti e parata di Radu. Al 44’ azione personale di Farias, ma il portiere del Genoa è ancora attento. E proprio nel recupero arriva il vantaggio del Cagliari con Farias che con un tiro perfetto mette la palla sotto l'incrocio dei pali. Un vantaggio quasi inaspettato. E il primo tempo finisce così.

Cambio nel Genoa all'intervallo: fuori Sandro e dentro Kouame. Al 50’ Bessa sfiora il palo alla sinistra di Cragno. Ancora Bessa al 53’ impegna Cragno con un gran sinistro. Un minuto dopo è Pavoletti a sciupare una bella assistenza di Barella, pallone alto. Sul ribaltamento di fronte è Kouame a impensierire l’estremo difensore cagliaritano. Al 62’ Farias se ne va da solo ma a tu per tu con Radu si fa ipnotizzare. Al 69’ gran botta da fuori di Barella e palla che si stampa sul palo. Al 75’ è Ceppitelli in scivolata a sventare un grosso pericolo per il Cagliari. Attacchi finali del Genoa con Favilli pericoloso di testa all’ultimo secondo, ma il risultato non cambia e il Cagliari porta a casa una grande vittoria.