Cagliari: ecco Strootman. Via Klavan e Asamoah

Il nazionale olandese dal Marsiglia alla corte di Giulini

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Strootman

Sarebbe ormai ai dettagli la trattativa che porterà a Cagliari Kevin Strootman. Il centrocampista, nazionale olandese, ex Roma, e attualmente di proprietà dell’Olimpique Marsiglia, l’anno scorso ha vestito la maglia del Genoa.

La società rossoblù si assicurerà le prestazioni del 31enne per la prossima stagione con la formula del prestito.

Sono certe anche diverse partenze in casa Cagliari. Via Ragnar Klavan, dopo tre stagioni. Scaduti ieri i prestiti di Radja Nainggolan, Daniele Rugani, Riccardo Sottil, Arturo Calabresi, Alfred Duncan, oltre al contratto di Kwadwo Asamoah.

Il club di Giulini sta però lavorando in queste ore per confermare il Ninja in Sardegna anche per il prossimo campionato. I nomi più quotati per rinforzare l'attacco del prossimo anno sono quelli di Kevin Lasagna e Christian Kouamè.