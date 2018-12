Lazio-Cagliari 3-1, brutta sconfitta all'Olimpico per i Rossoblù

Nel recupero rigore per il Cagliari trasformato da Joao Pedro

Di: Marco Orrù

Un Cagliari distratto, svogliato e impreciso perde nettamente all'Olimpico di Roma contro la Lazio per 3-1. I biancocelesti hanno chiuso i conti già nel primo tempo con i gol di Milikovic-Savic e Acerbi, prima del tris di Lulic nella ripresa. Per i rossoblù qualche occasione capitata nei piedi di Cerri e di Faragò quando la partita era ancora in equilibrio e una di Dessena a match ampiamente finito. Solo nel recupero finale arriva il gol della bandiera grazie ad un rigore di Joao Pedro. Brutto passo indietro dei ragazzi di Maran dopo le ultime buone prestazioni e vittoria che continua a mancare dallo scorso 28 ottobre. L'appuntamento è ora il giorno di Santo Stefano per il match casalingo contro il Genoa.

LA CRONACA

Maran ripropone Cerri in attacco insieme a Joao Pedro al posto di Pavoletti. Per il resto è la stessa formazione della settimana scorsa. Avvio difficile per il Cagliari che viene schiacciato dalla Lazio. All'11' primo tiro in porta del Cagliari con Cerri, ben parato da Strakhosha. Un minuto dopo, però, la Lazio passa in vantaggio con Milikovic-Savic che batte Cragno dopo una respinta non eccezionale del portiere rossoblù. Al 19’ grande occasione per il pareggio del Cagliari ma la deviazione sotto porta di Ionita finisce alta! Al 21’ è invece la Lazio a sfiorare il secondo gol ma il pallone calciato da Immobile finisce sulla traversa e poi torna in campo perda di Cragno. Al 23’ il gol però arriva con Acerbi che prima colpisce di testa e poi ribatte in rete in tap-in. Cagliari irriconoscibile rispetto alle ultime uscite, tanti errori e poca concretezza. La Lazio domina in lungo e in largo. Al 41’ ancora Cerri che si rende pericoloso, tiro a lato che spaventa Strakhosha. Al 46’ altro tiro di Faragò che non sorprende il portiere biancoceleste. Il primo tempo si chiude con la Lazio in doppio vantaggio.

Nella ripresa, fuori Klavan e Cerri e dentro subito Pajac e Farias. È la Lazio, però, ancora con Acerbi e con Correa a sfiorare il terzo gol a inizio frazione. Al 54’ ancora Faragò davanti a Strakhosha non riesce a bucarlo. Al 63’ Milikovic-Savic col sinistro sfiora il 3-0. Al 67’ la squadra di Inzaghi trova il tris con Lulic che chiude al meglio una ripartenza letale. La partita, in pratica, si chiude qua. Al 78’ Immobile va vicino al quarto gol con un diagonale che finisce a lato di poco.

All'85' gran parata di Strakhosha su Dessena. Nel recupero rigore per il Cagliari trasformato da Joao Pedro è concesso dal Var per la sbracciata energica di Bastia sullo stesso brasiliano. La partita finisce così.