Francia, niente sesso in ritiro: il c.t. Deschamps impone l’astinenza

Nessun contatto con mogli e fidanzate dall'inizio degli Europei. Griezmann: "E' dura"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Mbappè

Niente mogli né amanti, tutta la squadra chiusa in albergo dall'inizio degli Europei. E' la linea dell'astinenza dettata dal c.t. francese Didier Deschamps. Una linea che inizia a pesare ai giocatori, come ammette lo stesso Griezmann, che commenta: “Ma non si può fare diversamente”.

Ai Bleus, che impegnati stasera contro la Svizzera negli ottavi di finale, resta solo il “metodo manuale”, spiega un membro della delegazione al quotidiano Le Parisien.

“L'astinenza – ammette la fonte anonima – non crea tensioni, ma è un argomento discusso. Anche perché diventa complicato non poter neppure dare un bacio o una carezza alla persona amata. I giocatori sono in gran parte dei ragazzotti ventenni nel pieno delle loro forze. E così non gli resta che il metodo manuale”.

L'allenatore avrebbe dato questa disposizione anche per garantire il rispetto delle rigide regole sanitarie anti-Covid. Mogli e fidanzate possono rimanere al massimo in tribuna, salutando a distanza Mbappé e compagni al termine delle partite. Il servizio di sicurezza è impegnato nell'evitare infiltrazioni notturne o fughe dall'hotel.

L'isolamento forzato è iniziato con il ritiro di fine maggio. “Non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari - spiega Griezmann -. Ma non si può fare altrimenti. È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato”.