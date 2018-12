Maran: «Nessun contraccolpo dopo la sconfitta col Napoli. A Roma per provare a vincere»

Oggi ad Asseminello la tradizionale conferenza stampa della vigilia

Di: Marco Orrù

Vigilia di Lazio-Cagliari e conferenza stampa del tecnico Rolando Maran questa mattina nella sala stampa di Asseminello. Ecco le sue parole:

Cagliari in emergenza?

«Abbiamo qualche assenza, vediamo chi può recuperare per domani. Pavoletti, Lykogiannis e Castro più gli squalificati sono out. Pensiamo alla Lazio e poi alle altre due, una cosa per volta. Nessun contraccolpo dopo la sconfitta col Napoli, abbiamo ricaricato le energie per una trasferta difficile. La Lazio come parco giocatori è tra le prime quattro in Italia, non so perché sia così dietro, ma è veramente una bella squadra».

Barella trequartista?

«È stato bravo a muoversi contro il Napoli, ha fatto una bella partita. In base alle squadre che incontriamo la squadra si muove di conseguenza. Lazio e Napoli sono due squadre diverse, noi abbiamo tante soluzioni».

Pajac?

«È uno degli acciaccati, vedremo. Domani serve gamba ma serve leggere le situazioni al meglio. Pavoletti? È il giocatore da area di rigore più abile che abbiamo, gli altri hanno caratteristiche diverse. Pavoletti ora non c'è e pensiamo a situazioni diverse».

Due mesi senza vittoria?

«Ci manca, è vero, ma non abbiamo affrontato un calendario facile. Abbiamo comunque ottenuto dei buoni risultati, noi comunque la vittoria la cerchiamo sempre. Giocare nelle feste un pò ci disturba, mi auguro che il pubblico ci dia una mano e che venga allo stadio, avrebbe così senso giocare nelle feste».

Il mercato prorogato?

«Siamo abituati, avrei certo preferito finire un pò prima, ma siamo vaccinati a questo».